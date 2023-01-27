許多人的手機裡可能會存有各種照片。一位女子近日偷看男友手機後發現，男友竟在隱藏相簿中存了一堆大奶妹子的辣照，讓她直呼「真的有夠噁心」，跟男友大吵一架後，考慮是否該分手。不過許多網友發現，她不但偷看手機、摔了男友手機、為此跟男友吵架、還試圖上網公審，「從頭到尾你有尊重過別人？台女自助餐吃好吃滿，丟人現眼就是在說妳這種人」。

原PO在Dcard發文表示，她趁著男友睡覺時偷看手機後發現，男友的隱藏相簿存了許多露奶、露屁股的正妹照片，「真的有夠噁心」。原PO坦言，自己本身沒有什麼身材，男友存的照片可能是因為喜歡身材好的正妹，「所以我很生氣，一怒之下摔了男友手機」。男友起床發現手機被摔後，和她大吵一架就出門沒在回家，「請問我該跟男友分手嗎？他這樣真的很不尊重我…」

對此，許多網友紛紛回應，「身材不好，EQ也很差，確實該分手」、「你摔他手機更靠X欸，誰不喜歡看好身材，妳也知道自己身材不如照片，那麼在意那就去練身材啊」、「原來不爽可以摔人家的手機」。

另外也有女生指出原PO一系列的行為都有問題，「妳超爛，偷看別人手機，自卑自己沒奶沒屁股沒身材還惱羞，摔別人手機情商超低，還好意思吵架，肯定覺得自己沒錯，死不道歉吧？最後上網公審說男友不尊重妳，笑死，從頭到尾你有尊重過別人？台女自助餐吃好吃滿，丟人現眼就是在說妳這種人」。