南韓人氣女團TWICE忙內周子瑜，16日飛回台灣過農曆新年，不忘跟昔日舞蹈恩師嘻小瓜（謝文傑）見面，嘻小瓜稍早PO兩人的合照，透露認識十年後首次在台北聚會，KID（林柏昇）還請他們吃火鍋。

嘻小瓜27日在社群平台上傳與周子瑜的合照，畫面中，周子瑜將頭髮隨意綁起，露出接近素顏的臉蛋，樣貌清秀動人。嘻小瓜文中指出，這是兩人認識十年後第一次在台北相聚，對家鄉在台南、長期在南韓奮鬥的周子瑜來說，是個很新鮮的體驗，嘻小瓜樂當周子瑜的小導遊，直喊：「好多地方想去參觀，時間都不夠用了啦！」

嘻小瓜表示去韓國時，都是周子瑜帶他吃喝玩樂，如今對方來台北旅遊，他要禮尚往來，但口袋名單沒有很多，歡迎各位多推薦。另外，嘻小瓜感謝KID請他跟周子瑜吃野人火鍋，還安排舒適的包廂，「真的超開心，大家都說好吃就超有面子的啦！！」文末hashtag「十年的友誼、互相聊當年、繼續努力、期待今年的我們創造更多的故事」。

周子瑜赴南韓當練習生前，向嘻小瓜拜師學舞，JYP娛樂後來到台灣徵選，他特地把周子瑜安排在中央，更向周媽媽保證JYP娛樂是正派公司，希望家人不要擔憂。如今周子瑜在南韓娛樂圈發光發熱，嘻小瓜成為她心中感謝的人，曾邀請對方來首爾看TWICE演唱會，認識10年始終保持聯絡。