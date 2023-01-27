寒流來襲，全台氣溫急凍，氣象局今（27）日稍早對全台發布低溫特報，台南以北、南投、宜蘭、花蓮等多地甚至有機會下探6度。太平山國家森林遊樂區午後至傍晚已下探負4度，且開始下起冰霰，管理處將在28日至29日間，視道路結冰及積雪情況，啟動春節第2波雪期預警性機動管制，確保遊客安全。

太平山將於明後兩日（1/28、1/29）實施第二波 雪期預警性機動管制措施。（影片／太平山國家森林遊樂園）

位在海拔約1900公尺、宜蘭縣的太平山國家森林遊樂區，其實在25日就出現霧淞美景，白茫茫的一片吸引許多遊客上山走春，林務局羅東林區管理處表示，受到寒流影響，今日下午4時許飄下冰霰，園區山頭與地面又再度出現一片雪白的夢幻景象。

今日下午4時許，太平山國家森林遊樂區飄下冰霰，再度出現美麗的景色。（圖／翻攝畫面）

為維護遊客安全，管理處將在明日凌晨視道路結冰及積雪情況，啟動春節第2波雪期預警性機動管制。明後2日（1/28、1/29）原訂凌晨4時開園將機動延後，待除冰並確定行車安全後才會開放。

另外，園區不分平、假日都會實施動態總量車量管制，上限為1000輛，將近滿額時會在山下附近主要道路的電子看板公告，滿額園區即暫時封閉，待其他車輛離園後，才會再度開放。

太平山國家森林遊樂區在臉書發文表示，鳩之澤溫泉位於區內海拔520公尺，其為台灣絕有的藍色溫泉，媲美冰島著名的藍湖溫泉，泉質為弱鹼性之「碳酸氫鈉混和泉」，依據過往經驗及本次預報，路面不會出現結冰現象，將正常開放。