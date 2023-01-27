52歲女星丁寧早年拍攝寫真出道，後來轉往電視、電影圈發展，沒有系統化學習表演的她花了一段時間才摸索出心得，逐漸掌握表演技巧，2018年憑藉《幸福城市》榮獲金馬獎最佳女配角獎，戲外的她2010年與美籍丈夫結婚，共育1女2子，她近日直呼：「2023成為一個正直的賤人吧！」引起許多網友共鳴。

丁寧今日發文直呼：「2023成為一個正直的賤人吧！」，她認為賤人最大的優點就是想到自己，但是如果只想到自己卻傷害別人就是缺點，因此她想當一個正直的賤人，她追完《你的婚姻不是你的婚姻》後有感而發：「家庭主婦的工作才是最難的，不然你覺得你吃的飯、整齊的家庭、小孩的接送都是神秘的小矮人幫忙的嗎？！」

丁寧希望新年能多重視自己的需求。（圖／丁寧facebook）

她坦言有了小孩就成了家庭囚犯，要在這個監獄裡不斷做女工，且需求永遠被排到清單最後，「當妳又不夠狠不夠賤不夠自私，妳這個最後一個名次也永遠沒有機會往上調整，因為總是有更多的需要排在妳之前」，最後就會變成覺得自己不重要，之後才會為此感到悔恨與抱歉，「我要像賤人一樣，關心自己的睡眠、關心自己的皮膚狀況」、「不是妳的責任不要扛，該翻白眼就翻，該嗆聲時就嗆聲，妳不出聲人家就覺得妳歡喜做甘願受。最後，關心自己的需要，每天一定要留點時間給自己做自己會開心的事。」她認為「能當賤人才是健人，健康的人」，要永遠將自己放在第一順位，這段話吸引1.7萬人按讚同意。