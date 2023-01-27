「2023新北蒔花好綻-浪漫櫻花季」新北市新店區的山櫻花進入最美花期！文山農場、櫻花公園、新烏路上的花園新城等處，皆可看到桃紅色山櫻花綻放，不妨把握春節假期，全家大小來新店賞櫻、登山、觀瀑。

新店區的山櫻花進入最美花期。（新北市農業局提供）

目前新店山櫻花已開了8成，正是捕捉美照的好時機。其中又以文山農場、新烏路上的花園新城及新店櫻花街旁的屈尺公園的花況最佳，民眾由新店往烏來方向將會陸續抵達。一片櫻花海景致染上新烏路上的花園新城。除了山櫻花之外還有八重櫻，一連綿延數10公尺，構成春日最柔美的畫作，吸引不少慕名而來的賞花人潮。

而位於新店櫻花街旁的屈尺公園，又稱為櫻花公園，也有數10棵寒櫻，落英繽紛充滿浪漫氣息。桃紅色櫻花繽紛綻放著，宛如一幅動人山水畫，放眼望去只見花朵隨風飄揚，呈現繽紛又唯美的畫面，也很適合安排一趟健行，沐浴在芬多精滿溢的自然魔力下。

新北市政府景觀處提醒賞櫻的民眾，歡迎搭乘大眾運輸前往賞櫻，並一起愛護環境。另外，想知道更多新北市各地的櫻花花況，可以瀏覽景觀處架設的「2023新北蒔花好綻-浪漫櫻花季」花況網站，或在FB「賞花快報」粉絲團按讚追蹤，即可更清楚的掌握各地區花況。景觀處將更即時、更詳盡的新北市櫻花情報分享給大家！