前副總統陳建仁31日將就任行政院長，內閣改組持續進行中，但是前衛福部長陳時中卻不在名單中。為何陳時中不能入閣？國民黨台北市議員徐巧芯認為，民進黨現在重新造神，陳時中跌落神壇後，神話破滅就丟掉，「可割可棄」。

徐巧芯今（27日）在中天新聞《鄭亦真辣晚報》節目中表示， 民進黨現在重新造神，陳建仁是這一波造神過程中鎖定的對象。上一波鎖定的對象是陳時中，比如從疫情期間開始，從記者會一夜白髮、睡在哪裡，還有他今天多辛苦、明天多可憐，而任何攻擊、批評陳時中政策的人，就算是就事論事，網軍會全面出征。他們對要造神的對象，就是用這樣的方式，這已經是模板了。

徐巧芯指出，如今民進黨要把當初對陳時中的這個模板，復刻在陳建仁身上，蔡英文在選總統之前，也有做這樣的事情，就叫「辣台妹」，這也是個模板。所以民進黨在每一個時期，為了選舉考量，都會造神。從蔡英文到陳時中，再到陳建仁。

徐巧芯點出，造神起來後，跌落神壇怎麼辦？將他踢掉就好。以陳時中為例，別的縣市首長或是團隊敗選了，還可以升官，像立委管碧玲是陳時中競選團隊裡面的人，還不是升官。

徐巧芯接著指出，可是這一波人事，好像沒有看到陳時中。陳時中落選以後，那麼努力幫其他人輔選，導致其他人都落選，沒有功勞，也有苦勞吧，怎麼沒有任用他。而同樣推銷高端疫苗的陳建仁，可以當行政院長，為什麼陳時中不能入閣？所以民進黨造神神話破滅以後，就把他丟掉，「可割可棄」。

徐巧芯甚至酸說，這一波造神，是英系要推陳建仁，跟副總統賴清德一點關係都沒有。