又一波寒流來報到，中央氣象局再度發布低溫特報，桃園市府也持續啟動寒害應變機制，目前尚無轄內民眾通報災損案件，由於進行拉拉山遊客眾多，觀旅局憂心若電力全開山區恐會跳電，業者將無法啟動暖氣設備，已緊急協請台電派員上山駐點，對此台電正在評估中。

桃市府表示，中央氣象局發布低溫特報，28、29日清晨可能出現10度以下氣溫，因此今晚10時至隔天上午7時，南北區避寒所將再次開設，供街友避寒並提供禦寒物資及熱食服務；日間上午10時至下午2時則可至遊民外展中心求助領取避寒暖暖包及沖泡食用物。

針對拉拉山可能因低溫出現降雪，觀光旅遊局則確保與林務局、區公所及當地民宿的聯繫管道暢通，若拉拉山降雪造成116線結冰或積雪，將由養工處公告管制116線，並由警察局派員管制，同時透過網路、LED看板、CMS告知遊客路況。

觀光旅遊局指出，由於拉拉山近期遊客眾多，電力全開恐使得山區跳電，業者將無法提供暖氣或其他電力設備，有可能導致遊客因天寒地凍造成旅遊權益受損，甚至進而影響生命財產安全，因此已協調台電公司台電桃園區營業處派員上山駐點，台電則回覆，正評估及盤點可進駐人力及住宿旅館等，市府後續將持續追蹤。

農業局表示，截至今天下午3時30分，尚無接獲轄內民眾及區公所通報災損案件，針對較容易發生災損的農漁水產作物，如水稻秧苗、蔬菜、柑橘、高接梨穗、畜禽、水產養殖等，採取主動聯繫的方式，也將持續勘查溫網室番茄及蔬菜生長情形、牛舍及豬舍等防寒措施。