第11屆台北國際動漫節27日登場，在開幕式中AKB48的台灣姐妹團AKB48 Team TP的美少女動漫超偶漫寶精彩的演出。（季志翔攝）

動漫粉絲最期待的【動漫節】已邁進第11屆，今年以「創意元宇宙」為主題，為粉絲們帶來精采的活動及多元的展出內容。不論是粉絲們期待的簽名見面會、搶限量商品的動力、塗鴉牆上的揮筆，都是大家津津樂樂道的話題，2023年開春，27日在台北南港展覽館一館盛大展出，讓動漫能量持續發威，帶領大家見識不同凡響的創意焦點及多元萬象的內容，讓精采十足的動漫產業鏈，光彩吸睛的呈現。 精采十足的動漫產業齊聚了95家廠商、520個攤位光彩吸睛的呈現，愛動漫的粉絲們，可以好好地將功課做滿、做好，守住衝鋒陣線路口，一起來探索充滿想像力和創意的空間，穿梭在虛擬世界與現實的奇幻旅程，在平行時空裡不僅可以創造自己趣遊的故事，還能將所愛的商品抱回家。

第11屆台北國際動漫節27日登場，前來朝聖的粉絲以各式華麗誇張的角色扮演表達絕對的宣誓與效忠。（季志翔攝）

動漫粉絲最期待的【動漫節】已邁進第11屆，今年以「創意元宇宙」為主題，為粉絲們帶來精采的活動及多元的展出內容。（季志翔攝）

第11屆台北國際動漫節27日登場，前來朝聖的粉絲購買了好幾大包的動漫商品以宣誓對角色的效忠。（季志翔攝）

第11屆台北國際動漫節27日登場，現場展示的動漫公仔吸引不少粉絲的目光。（季志翔攝）

後疫時代 國內外名師與偶像團體，熱絡重現50場簽名會與活動 百位國內外嘉賓輪番上陣，動漫節不僅有豐富多元的展出內容，各家廠商更卯足了全力推出精采的活動，熱情的簽名會、豐富吸睛的商品、優惠活動及多采多姿的日本館，都是漫粉們津津樂道的話題，在後疫時代國境開放，主辦單位力邀國外名師來台會粉絲，並與近百位國內老師、國內外偶像團體聯手展開一場馬拉松的簽名與見面會，不僅讓動漫之力持續發威，還要帶領大家見識不同凡響的創意及多元萬象的內容。 今年由於邊境解封，許多國外名師、聲優、動畫監督、偶像團體將大舉登台，如日本Cover 株式會社人氣虛擬偶像品牌「hololive production」」就首度參展，並將帶領人氣 Cosplayer 伊織萌、宮本彩希來台舉辦攝影會，消息一出，已經在網路上引起動漫迷熱烈討論。

第11屆台北國際動漫節27日登場，現場展示的動漫公仔吸引不少粉絲的目光。（季志翔攝）

第11屆台北國際動漫節27日登場，各大動漫出版商的攤位瞬間就擠滿了前來朝聖的粉絲，搶購心儀很久的動漫商品。（季志翔攝）

全球熱門動漫《SPY×FAMILY 間諜家家酒》總作畫監督淺野恭司、製作人中武哲也將在台北國際動漫節期間舉辦座談會。另外，今年度重磅熱播新番《Lycoris Recoil 莉可麗絲》，以累計觀看數突破500萬的驚人成績，成為動畫瘋史上第一個超過500萬的原創動畫作品。乘著人氣飆升，為了回饋粉絲，兩位女主角人氣聲優現場也將分享配音演出心得和更多精彩有趣的幕後花絮。 包括《鏈鋸人》日本聲優見面會，以及韓國超人氣BL漫畫《戀愛禁區》漫畫家DANBI也要首度來台簽名會，這也是台灣史上第一次的韓國BL漫畫家簽名會，同樣受到矚目。 中華動漫出版同業協進會秘書長高世椿受訪表示，今年因為適逢春節寒假，加上來了許多著名日韓作家、聲優，報復性消費可期，光是預售票就成長不少，預估今年人潮將比去年成長1成，預計將有45萬人潮湧入，買氣更上看1.5億。 高世椿也特別提到，今年台北國際動漫節以「創意元宇宙」為主題，因此VTuber虛擬主播將是今年活動一大亮點，加上近期許多熱門動畫話題，許多廠商都會推出限定周邊商品，都讓業者對於今年台北國際動漫節盛況相當樂觀。

動漫粉絲最期待的【動漫節】已邁進第11屆，今年以「創意元宇宙」為主題，為粉絲們帶來精采的活動及多元的展出內容。（季志翔攝）