由於寒流影響，明（28）日天氣非常寒冷，各地都容易出現局部10度以下低溫，台南以北及宜蘭、花蓮更有6度以下或持續10度左右低溫發生的機率，白天北台灣回溫幅度有限。氣象局提醒，此波寒流影響到下周日（29日）初八，不過開工日前3天輻射冷卻明顯，清晨氣溫偏低，下周四（2日）起東北季風增強。

氣象局指出，明天基隆北海岸、東半部、恆春半島及大台北山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，北部及東北部2千公尺以上高山有零星降雪的機會；溫度方面，各地易有局部10度以下低溫，台南以北及宜蘭、花蓮有6度以下或持續10度左右低溫的機率，白天北台灣高溫只有10到12度，中部及花東約14到17度，南部則在18到21度，雲林以南日夜溫差大。

氣象局說明未來天氣變化。（翻攝自報天氣 - 中央氣象局臉書）

氣象局說明，下周日寒流持續影響，東半部及恆春半島有零星短暫雨，其他晴到多雲，各地天氣寒冷，白天高溫較明天高，但北台灣仍偏冷，中南部日夜溫差大；下周一（30日）至下周三（2月1日）寒流減弱，僅花東有零星短暫雨，氣溫逐日緩慢回升，輻射冷卻明顯，清晨氣溫偏低，西半部日夜溫差大。

下周四、下周五（2日、3日）東北季風增強，北部及東半部有局部短暫雨，天氣轉涼，其他多雲到晴，早晚亦涼；下周六（4日）起東北季風逐漸減弱，北部及東半部有局部短暫雨，各地氣溫逐漸回升，早晚天氣仍較涼。