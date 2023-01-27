文化部長李永得轉任政務委員，文化部長將徵詢史哲(圖)出任。(資料照片/高市府提供)

今(27日)上午10時蔡英文總統宣布內閣改組，由前副總統陳建仁接任行政院長一職，副院長由前桃園市長鄭文燦出任，祕書長由熟悉政院事務的李孟諺留任，發言人由內政部次長陳宗彥轉任；此外，文化部長李永得轉任政務委員，文化部長則將徵詢史哲出任。

根據《自由時報》的報導指出，史哲曾經擔任行政院勞工委員會勞工保險局總經理、高雄市政府文化局局長，現任高雄市副市長，陳建仁也因想讓新內閣年輕化，因此向高雄市長陳其邁借將，史哲在高雄文化局長任內，將高雄打造為「友善拍片城市」，其中有《痞子英雄》偶像劇及電影版、《不能沒有你》等劇，此舉也成功讓高雄成為文化搭配城市行銷的範例。

至於政委部分，當前8名政委全數留任，包括林萬億、張景森、鄧振中、羅秉成、黃致達，吳澤成持續兼任工程會主委，龔明鑫兼任國發會主委，吳政忠兼任國科會主委。政務副秘書長何佩珊獲留任。