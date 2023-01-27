交通部長王國材可能留任，不過台灣交通被外媒認定是「行人地獄」，且去年交通事故死亡人數仍高達3000人，「成績」並不好看，都被學者點名希望是未來一年交通部要改善的面向；另一方面台鐵不到1年就要公司化，學者也期許交通部為台鐵找到好的領導人，讓台鐵不再是為了公司化而公司化。

總統蔡英文今（27）日宣布前副總統陳建仁接任新閣揆，外界也關注新的內閣名單。由於交通部長王國材據傳將是少數留任的閣員之一，王國材僅低調表示等新任行政院長對外公布後，會第一時間說明。

未來一年對交通部有何期許？消基會交通委員會召集人李克聰表示，道路安全還是最重要。這2年自撞事故非常多，像是大年初一凌晨4點一輛統聯客運追撞小客車釀火燒車，2人逃生不及葬生火窟，肇事者就是自小客車的女駕駛酒駕自撞，後方車輛閃避不及引發連環事故。

李克聰說，這起事故因為沒有保持安全間距，就連環撞，發生火災，不幸中的大幸是統聯駕駛受傷之餘還把車門打開，讓乘客疏散，不然可能發生更大事故。交通安全是民眾感受最深，現在出門不管是行人、乘客、駕駛都感覺愈來愈不安全，連搭客運都會出事，王國材是交通專業，也希望他能用問題導向去分析各種類型交通事故。

李克聰舉例，開車的人都覺得開在路上完全沒辦法保持安全間距，你守規矩保持安全間距，其他車就插進來，間距立刻縮小一半；或是按照規定時速開車，就被超車，所以大家都愈來愈習慣超速。不安全的交通行為變成最大問題，如果碰到異常狀況，一定會發生事故，像沒有安全間距，怎麼煞車都煞不住。這是交通潛在風險，如果愈來愈嚴重，加上少子化、高齡化，台灣人命會愈來愈珍貴。

李克聰說，改善交通工程一定要問題導向，例如行人事故多，就要考慮把行穿線（行人穿越道）內縮，留出緩衝空間，車輛轉彎時也有足夠視野，不要每次都被A柱（擋風玻璃和左、右前車門之間柱子）擋到；危險路口考慮設行人專用號誌，寧願讓車子慢下來，讓行人以對角線安全走過路口。

成功大學交通管理系系主任鄭永祥表示，王國材之前曾許諾希望全年交通事故死亡人數低於3千人，但去年沒有做到，這部份希望交通部要有更積極作為，落實以人為本的道路交通安全環境。

鄭永祥說，台鐵是他的第二個期許。台鐵公司化已經是既定時程，今年7月董事會要開會，但是工會對於台鐵公司化子法跟交通部想法有一些意見相左，還是要彼此信任來談。鐵路系統安全中，人還是最重要角色；人心如果不安定，又何來鐵路安全？希望台鐵在公司化之前能找到好的領導者，塑造好的安全文化，希望王部長好好持續努力。

李克聰也說，台鐵公司化方向都出來了，現在看起來，交通部為了要讓台鐵公司化，對於員工反映的問題一直在妥協中。公司化是勢在必行，要找對人、專業的人當董總，今年7月份董事長人選都會出來，希望台鐵不要為了公司化而公司化，切實地改善台鐵營運效率及安全。

鄭永祥補充，除了交通安全跟台鐵公司化改革之外，也期待王國材考慮疫情恢復以後，公共運輸系統服務的推廣事宜，如北北基桃的月票1200元，以及不同縣市公共運輸月票的推動事宜。