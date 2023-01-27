今(27日)上午10時蔡英文總統宣布內閣改組，由前副總統陳建仁接任行政院長一職，而在陳建仁的新內閣中，經濟部長王美花、勞動部長許銘春、國發會主委龔明鑫等皆為留任的成員，農委會主委陳吉仲也因蔡英文強力挽留，因此繼續擔任原職。

陳建仁今（27）日晚間在臉書上分享了「溫柔堅韌新內閣」的新任閣員，其中行政院副院長由前桃園市長鄭文燦出任，祕書長由熟悉政院事務的李孟諺留任，發言人由內政部次長陳宗彥轉任，文化部長李永得轉任政務委員，財政部政次莊翠雲升任財政部長，僑委會副委員長徐佳青轉正。

政委部分，當前8名政委全數留任，包括林萬億、張景森、鄧振中、羅秉成、黃致達，吳澤成持續兼任工程會主委，龔明鑫兼任國發會主委，吳政忠兼任國科會主委，政務副秘書長何佩珊獲留任。陳建仁強調，「新的行政團隊一切就位之後，一定全力以赴，在每一天、每一個關鍵的時刻，為人民打拚，為台灣努力！」

而根據《自由時報》的報導，在陳建仁接任閣揆之後，因陳吉仲任內讓口蹄疫、傳統豬瘟拔針，並且完善農民福利系統三保一金，加上蔡英文的慰留，以及農漁民都力挺之下，陳吉仲將留任原職繼續為農民打拚。