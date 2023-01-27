新華社報導，大陸國家移民管理局27日透露，1月21日至26日，大陸移民管理機構共查驗出入境人員239.2萬人次，較去年春節同期（2022年1月31日至2月5日）增長123.9％。其中，入境120萬人次，較去年春節同期增長127.2％；出境119.2萬人次，較去年春節同期增長120.7％。查驗出入境交通運輸工具10.9萬架（艘、列、輛）次，較去年春節同期增長62％。

據報導，按照大陸國家移民管理局統一部署，大陸移民管理機構全警動員，採取多項措施保障春節期間口岸通關順暢。提前預測並向社會公布各口岸出入境人員流量高峰時段，提示、引導廣大出入境旅客合理安排行程，錯峰出行；科學組織勤務，備足執勤警力，開足查驗通道，高效疏導出入境客流，確保通關順暢；深圳、珠海等地邊檢機關加強與港澳出入境管理部門的聯絡和協調，共同應對暫態客流高峰，確保口岸通關安全有序。

報導稱，春節期間，廣大移民管理機構民警堅持捨小家為大家，堅守崗位，無私奉獻，為廣大出入境人員提供了優質、高效的通關服務。