知名主持人徐乃麟在演藝界駐足多年，早年以歌手身分出道，代表作是歌曲《紅鞋女孩》，後來他與空姐汪家璉結婚，因妻子反對拍吻戲，所以轉往綜藝節目發展，他在綜藝節目《天才衝衝衝》與搭檔曾國城一同闖出好成績，獲得金鐘獎主持人獎肯定；近期徐乃麟到新加坡演出，在後台遇到一位重量級粉絲，讓他直呼：「真的滿感動的」。

徐乃麟昨（26）日在社群平台發文透露：「昨天在新加坡工作，林俊傑媽媽特別跑到晚會後台看我，真的滿感動的」，據悉徐乃麟每年過年都會帶家人自助旅遊，選在新加坡賺錢旅遊兩不誤，徐乃麟穿著黑色西裝氣色紅潤，開心露齒一笑，身邊的林俊傑媽媽李依俐身穿大紅色花紋上衣，搭配鮮豔披肩，相當有過年的氣氛。

徐乃麟與林俊傑媽媽在新加坡合照。（圖／徐乃麟facebook）

貼文曝光後吸引5.3萬人按讚，名嘴狄志為誇：「哇，JJ（林俊傑）跟媽媽一個模子印出來的」，其他網友表示「表示乃哥人緣好」、「乃哥好帥」、「乃哥，恭喜發財！歡迎你來新加坡！」、「當然要看一下帥氣的乃哥呀」、「俊傑媽好年輕喔～」。

徐乃麟表示往年過年都和家人一起出國旅遊，大概跑遍10多個國家，全家一同計劃，由他規劃大方向，女兒負責上網張羅當地食宿。跑遍這麼多地區，徐乃麟鍾愛歐洲，他表示：「農曆年到歐洲反而不用人擠人，華人也不多，可以逛得很盡興。」今年全家到新加坡過年，但女兒因要照顧新生兒只能缺席，他豪邁公開給外孫紅包，直說「包個5萬、10萬元跑不掉」。