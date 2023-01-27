中國入出境管制開放後，全球各地都期待來自中國的旅客能為低迷的經濟注入活力，不過剛因結束清零政策的大批陸客，選擇境外旅遊的目的地已出現大幅改變。在最近的春節檔期中，過去最熱門的日本、韓國已被徹底拋棄，陸客最熱門的旅遊點轉向東南亞，其中泰國、越南最受青睞，印度洋的馬爾地夫也成為熱門選項。

據《快科技》報導，在這次春節假期深受各國旅遊業期待的陸客，其旅遊目的地偏好發生明顯改變，之前極受中國遊客青睞的傳統出境遊熱門目的地——日本與韓國沒能等到成群結隊的中國遊客。

一位大陸在日本的留學生小王通過社交網站對陸媒表示，「在銀座街頭、淺草寺等往年春節的熱門景點，很少看到中國遊客身影。」

報導指出，中國遊客對日韓旅遊業者而言相當地重要，以日本旅遊局（JNTO）最看重的疫情前2019年的各項旅遊數據為例，當年訪日外國遊客人數為3188.21萬人，其中，來自中國（包括港澳台）的訪日遊客達1677.56萬人，占全體訪日外國遊客的52.6%。

在消費方面，陸客的大手筆早已聞名遐邇，2019年陸客在日本的消費額名列第一（達1.77兆日元），在訪日外國人整體消費額中占比達36.8%。

韓國也有類似的現象，報導指出，2019年韓國放寬針對中國的簽證條件後，韓國觀光公社（旅遊發展局）的統計顯示，當年赴韓中國遊客數量創新高，人數幾近600萬，與2018年相比增長了近30%。

泰國副總理兼衛生部長阿努廷率領內閣成員，帶著鮮花禮物親自前往機場迎接疫情解封後首個中國旅遊團。（圖／美聯社）

今年前往日韓旅遊的陸客大減之下，東南亞卻迎來大量的大陸旅客，幾個東南亞國家為吸引大批陸客前往，除整治旅遊市場亂象之外，還各出奇招迎接陸客。例如越南為給中國遊客留下好印象，出台政策整治旅遊消費陷阱；位於南印度洋的馬爾地夫以水門禮、鼓樂表演夾道歡迎；泰國政府除提供落地簽證外，泰國副總理還帶領官員與鮮花禮品親自至機場迎接首批陸客旅遊團，宣傳效應十足，也讓泰國成為這波陸客出境旅遊的首選。