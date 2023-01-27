新竹城隍廟口一間甜不辣店的老闆，多年前不幸遭逢車禍，造成全身79%嚴重燒傷、雙手10指全數截肢，但他不向命運低頭，自食其力養活自己，不料過年前竟遇到4名路過店門口的屁孩嘲諷「怎麼還沒餓死」，雖然老闆很受傷，但馬上轉念一想「我為自己而活！」貼文一出，讓許多網友感到心疼，還說要用新台幣讓老闆早點下班。

「今天是百感交集的一天」。老闆在臉書粉專《城隍廟口甜不辣》發文表示，日前有4名年輕人經過店門口，他一如往常地招呼，不料其中一人卻說：「每次經過都沒客人，他怎麼還沒餓死」，一陣哄堂大笑後，另一人還調侃「唉唷，人家只是想要活下去」，便笑著揚長而去，讓老闆心裡很是受傷。

老闆坦承，店裡的生意確實不太理想，但他相當重視食材跟餐點品質，也細心維護用餐環境整潔，凡事親力親為，「即使沒有10支手指頭，我仍然盡力地掃地、拖地、收桌子」，購買過的顧客也對餐點、服務態度相當滿意，但他仍不解：「為什麼我的生意這麼差？」

當天老闆打烊正要離開店面時，突然出現一名曾來領過待用餐的顧客說「我來捐待用餐」，並不斷感謝老闆在他最艱困的時候雪中送炭，「每次我來領餐時，看見老闆的工作跟待人態度，就決定好好找工作，現在已經有了工作，剛領第一次薪水」，不過老闆卻連忙婉拒，表示待生活穩定後再來捐也不遲，對方想了一下，鞠躬道謝便轉身離去。

文末，老闆一掃陰霾，感性說道，「我不會受極少數人的負面影響，我為自己而活！為愛我的人而活！」貼文曝光，被轉發到《新竹爆料公社》，不少在地人看了相當不捨，留言聲援，「下次路過一定去吃一碗」、「老闆人很好，上次去還送水果給我們吃」、「老闆加油，一群屁孩別在意」、「老闆和老闆娘一樣親切待人，每回經過必會到店上外帶一碗回家享用」、「這間用料真的實在」。

老闆向《中時新聞網》表示，因近期店面下水道將要施工，若開始挖馬路恐怕將有長達一個月甚至更久會無法營業，而目前政府的開工時間和預計完工時間都是未知數，對此老闆也很頭痛，提醒想品嚐城隍廟口甜不辣滋味的網友要盡速行動，以免吃到閉門羹。