命理師詹惟中昨（26日）PO文指出，除夕當晚因如廁過度用力，導致右眼微血管嚴重出血而掛急診，今（27日）他再上傳自己變「血輪眼」的照片，透露上午捐血、準備年後其他手術，未料「病魔下午就來纏鬥了」。

照片中，詹惟中坐在醫院的角落，右眼明顯腫脹，眼白的部分全染血，顯得十分駭人，他在文中指出：「已經上午去捐血，也準備年後其他手術，病魔下午就來纏鬥了⋯⋯」但慶幸經過2次急診的治療，眼睛血腫已漸漸退去。

詹惟中貼出他的運勢書部分內文，透露出生西元年尾數4者，今年會有不少的血光、刀光或口舌之災，須留意身體健康以及行車安全，想不到應驗得如此快速，尾數正是4的詹惟中除夕夜如廁過度用力，右眼微血管嚴重出血，緊急到醫院掛急診兩次，被醫生安慰：「你這個應該是好兆頭啦，兔子的眼睛是紅的，表示你今年會旺旺旺！」讓他哭笑不得，但還是抱著病體上工。

詹惟中感慨地說：「其他朋友也是尾數四的，過年期間也浴室滑倒，也騎車受傷～」呼籲大家都要多保重身體。許多網友紛紛留言關心：「老師照顧身體，平安」、「祝福老師早日康復」、「祝福詹老師，一切平安順利」。

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