根據台灣民意基金會今（27）日在臉書上公佈的民調指出，從台灣人的政黨支持傾向中可以發現，有26.1％的民眾支持民主進步黨，有21.5％民眾則支持中國國民黨，有20.3％民眾支持台灣民眾黨，另有8％民眾支持其他政黨，僅有3％民眾沒特別支持哪一個政黨，1％民眾則是不知道。該粉專更指出，「民進黨因賴清德參選黨主席效應，支持度止跌回升，重回第一大黨寶座」，引發討論。

台灣民意基金會今日在臉書上指出，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，二成六支持民進黨，近二成二支持國民黨，二成支持民眾黨，與上個月相比，這個月各黨支持度變化不大，國民黨除外，而民進黨支持度略升1.4個百分點，國民黨支持度下挫4.6個百分點，民眾黨上揚2.6個百分點。

台灣民意基金會表示，整體來說，2022選後一個半月，台灣人政黨支持基本上回歸選前的排序。民進黨因賴清德參選黨主席效應，支持度止跌回升，重回第一大黨寶座；而因勝選激情所帶動國民黨支持度罕見飆升6.5個百分點已漸平息，在下挫4.6個百分點後重回第二大黨位置，民眾黨續挺進2.6個百分點，支持度躍升2字頭，和國民黨支持度只差1.2個百分點，穩居第三大黨。