「溫柔堅韌、繼續向前！」準行政院長陳建仁27日在臉書指出，今天起他會陸續徵詢接下來的新任閣員，並正式公布的第一波閣員名單。他強調，新的行政團隊一切就位之後，一定全力以赴，在每一天、每一個關鍵的時刻，為人民打拚，為台灣努力。

陳建仁首波內閣名單如下：

行政院副院長鄭文燦（新任）

行政院祕書長李孟諺（留任）

行政院政務副祕書長何佩珊（留任）

行政院發言人陳宗彥（原內政部政務次長）

政委林萬億（留任）

政委張景森（留任）

政委鄧振中（留任）

政委羅秉成（留任）

政委黃致達（留任）

政委李永得（原文化部長）

政委吳澤成兼任工程會主委（留任）

政委吳政忠兼任國科會主委（留任）

政委龔明鑫兼任國發會主委（留任）

經濟部長王美花（留任）

勞動部長許銘春（留任）

財政部長莊翠雲（原財政部政務次長）

海委會主委管碧玲（民進黨立委）

僑委會委員長徐佳青（原僑委會副委員長）

原能會主委張靜文（原原能會副主委）