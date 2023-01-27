台中一名已婚男子退休後與妻子一起參加旅行社一日遊，意外與女導遊看對眼，2人秘密戀愛並發生性行為，遭到妻子抓包後被控告侵害配偶權，求償80萬元。台中地院審結，判男子與女導遊須連帶賠償30萬元。可上訴。

判決書指出，元配主張，與男子阿煌（化名）結婚30餘年，丈夫退休後，2人於2021年10月間參加旅行社舉辦的屏東一日遊，進而認識女導遊，未料旅途中丈夫數次與女導遊親密對唱情歌，一路頻頻拍攝親密照片曬恩愛，讓她相當難堪。

元配表示，此後阿煌熱衷參加該旅行社的行程，每每都玩到凌晨才返家，她跟蹤阿煌之後，發現阿煌的確與女導遊見面，甚至2022年1月起2人便於通訊軟體LINE上互稱老公、老婆，女導遊還說喜歡阿煌的生殖器，或是要阿煌不要回家、每天換不同的內褲以便激怒她等語，讓她覺得婚姻遭破壞，憤而控告阿煌與女導遊侵害配偶權，請求2人連帶賠償80萬元。

對此，阿煌稱退休後生活無重心，參加的活動也都是團體公開旅遊，拍照時曾邀請妻子遭拒，合照只是旅遊紀念，並非妻子所說親密、曬恩愛的照片，否認妻子的指控；女導遊則說，自己並非該旅行社的導遊，前後共與阿煌夫妻檔出遊6次，都是團體活動，強調出遊時都玩得很快樂，不曉得為何挨告，認為阿煌夫妻的感情問題不該牽扯她。

台中地院審理時，法官勘驗元配提出的對話紀錄，發現阿煌不僅與女導遊互稱老公、老婆，還會互傳鹹濕簡訊，內容提及，「你的鳥我喜歡」、「喔！大感謝喔親愛的」、「看硬起來又大隻我真的好喜歡」等語，明顯並非玩笑話，認定2人的關係逾越社會一般通念所能容忍的不正常往來，元配主張侵權屬實，酌情後判阿煌與女導遊須連帶賠償30萬元。可上訴。