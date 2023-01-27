許書豪與結婚2年老婆Amy育有8個月大兒子，夫妻倆婚後熱衷露營，日前帶兒子挑戰高海拔露營，沒想到車子剛開上山就遇到突發狀況，坡度太斜加上路面潮溼，導致前輪一度打滑，嚇得在後座照顧寶寶的老婆驚聲尖叫；許書豪回憶當時猶餘悸說，老婆當下很緊張問我她跟小孩要不要先下車，我趕快看行車電腦指示重新打檔，幸好照著做就OK。

許書豪擁有10餘次露營經驗，坦言的確是一項「沒事找事做」的休閒活動，尤其帶小孩同行更不方便，「兒子吃的東西不能用副食品太麻煩了，目前只能讓他喝奶，而且這個年紀的小朋友只會哭不會說哪裡不舒服」；不過兒子似乎遺傳他愛冒險的基因，體驗2次已習慣睡在戶外，許書豪說，發現兒子不只躺在帳篷裡玩得很開心，也一直想爬到帳棚外去摸花花草草。

如此熱衷露營，吸引他的主因是接近大自然，有一種「開箱」驚喜感，「每個營區都有不同景色，有的有星星，有的是雲彩、落羽松，或旁邊有魚池可以釣魚的，這個開箱感最吸引我，可能很多人會覺得去找個漂亮民宿不就好了，但露營是真的躺在地上，跟大自然很親近時，無形中就不會沒事找手機看」，有一種與世隔覺的感覺，很適合工作壓力大的人，「像是整個人被放到另一個世界，很紓壓」。

如何吸引老婆一起露營？許書豪爆料，當然一開始有先用一些技巧，要讓她覺得不會不方便，尤其女生最怕洗澡的問題，所以剛開始找營區，我都會刻意找盥洗的地方非常高級，熱水不能斷斷續續，這些一定要先顧好。而且一開始帶老婆露營，9成設備都由他組裝，「趕快把椅子裝好讓她坐著舒服享受大自然」，老婆才因此入坑。

許書豪最喜歡的露營時刻，就是早上剛睡醒，「尤其天氣好，一打開帳篷看到整遍綠草大樹」；2年來，每次露營老婆必定同行，令他頗為感動，許書豪透露，她喜歡我們一起做同一件事情的感覺，我的興趣很多，她就會去學，跟我一起玩她就很開心。老婆從不拒絕加入他的冒險行列，「只要可以一起做的事她都不會拒絕，反而比較多時候是『她也想要』，看我做什麼她也想要一起玩。」小兩口夫唱婦隨，感情甜蜜。