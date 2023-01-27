前幾天，美國空軍表示，波音公司的F-15EX戰機的購買量將大幅削減，從144架，減少到80架，甚至第一批次沒有適型油箱(CFT)。現在，以色列為波音公司送暖來了，以色列國防向美國政府發出F-15EX申購請求書，希望購買25架，並且希望波音公司為以色列現役的F-15I，升級到F-15EX的水準。

航空學家(The Aviationist)報導，以色列早在2020年，就表現出對F-15EX的興趣，因為F-15的龐大載彈量與長滯空時間是有目共睹的。只是在當時的時空環境，採購F-35更為優先。然而，最近發生在洛馬公司原廠的F-35B試飛事故，使以色列的F-35I機隊也停飛檢修，以色列的空域改由F-15與F-16來守護，也顯示維持F-15機隊的必要性。

早在2020年，-F-15EA計畫初期，以色列就提出購買的意願，稱為F-15IA。(圖/波音)

經過內部商討，以色決定先提出25架 F-15EX的早期合約，進入以色列後，名稱將改為「 F-15IA」（以色列先進型）；另外報導也稱，後續加購的可能性很大，第2張合約也是25架，總數就是50架。

在購買新款F-15的同時，以色列還要求波音公司能夠為服役的25架F-15I Ra'am（F-15E 攻擊鷹的以色列改型），升級到F-15EX 的航電水準。至於以色列空軍裡那些更早期的F-15，就沒有參與升級，想必考量到機身結構的安全性。

波音很需要這筆大單，他們的T-7A教練機還在修改當中，無法供貨給美國空軍，也就無法完成交易；KC-46飛馬座加油機也因為瑕疵與延遲交貨，高額的賠款已注定難以獲利，民航業又因疫情的問題，客機沒有多少訂單，還有737MAX的設計缺陷，造成大律的退訂風潮，而且賠償官司也很不利。一連串的虧損中，能獲利的下蛋金雞母，也只剩F-15與F/A-18E這兩種戰機的訂單。

據BreakDefense 的報導，F-15IA 的最早交付時間，大約落在2028年，而 F-15I 的升級時間表則還不清楚。

從以色列的防衛來看，自 2020 年以來，以色列空軍表示，他們迫切需要更多的重武裝F-15戰機，用於摧毀例如伊朗核設施的重要目標。說到伊朗，隨著俄羅斯和伊朗之間關係的加強，伊朗將在3月份獲得更新的俄羅斯Su-35戰機，這使得以色列對新戰鬥機的需求，變得更加迫切。或許我們真的有機會，看到F-15EX「鷹二式」，與Su-35「終極側衛」，這一對戰機界的雙雄，同時也是命運般的宿敵，在中東上空發生巔峰對決。