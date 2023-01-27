許書豪去年升格新手爸，除了照顧兒子還忙著籌備上半年即將推出的新專輯；35歲屬兔的他今年是本命年，拜拜安太歲之餘，不忘祝賀大家「新的一年都能夠像兔子一樣，跳到下一個Level」。兔年除了全新音樂作品即將誕生，許書豪為歌迷加碼另一個好消息「會規劃演唱會，演出型式還在討論中」。

兒子剛滿8個月，許書豪坦言還在調適「當爸爸」這件事，「因為我是個很愛自由的人，孩子出生前本來覺得『天啊！應該會完蛋，我應該會崩潰』，但其實沒有，人類適應力很強，任何狀態下，會說服自己去完成那個狀態中要做到的事」。

他認為有了孩子後，自然而然不會奢望去做不適合現階段人生該做的事，「以前會懷疑自己怎麼可能當爸爸，但有了小孩才發現，其實我好像做得還可以」。只不過娶妻生子，生活習慣難免改變，「最大改變是凡事要提前規劃，我原本不是一個會提前規劃的人」。

他形容兒子長相像媽媽，「個性隨時都很開心這點倒是滿像我的」，老婆寵兒子、他則扮黑臉，「有些時候對於小孩子的一些行為不用那麼緊張，兒子偶爾跌倒敲到，我會先看一下，沒事就不必去抱他，但老婆不行，一定要趕快去哄抱」；他自認會是嚴父，希望兒子能勇敢一點，「嚴格一點孩子才不會玻璃心，長大生活才能更順逐」；打算追生二寶？他心疼老婆當職業婦女辛苦，透露目前暫無規劃。