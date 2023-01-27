高昂房價讓許多年輕人大喊吃不消，不過仍有不少民眾成功為自己找到一個家。一位7年級租屋族表示，8年級的表弟妹、堂弟妹都買房了，過年返鄉團圓時聚在一起討論看房、裝潢心得，但是他預測房價沒意外準備跌十年，他們可能會因此套牢長達10年，好奇「年輕人是不是太衝動了？」貼文一出引發熱議。

原PO在PTT以「過年發現晚輩都買房了，自己卻還在租房」為題發文表示，過年時發現8年級的表弟妹、堂弟妹都買房了，7年級的自己還在租屋，但他認為平均地權條例通過，房市急凍，房價沒意外準備跌10年，「年輕人是不是太衝動了？」

原PO提到，長輩一直互相稱讚買房很厲害，親戚們也聚在一起討論看房、裝潢心得，雖然他想提醒別太樂觀，現在買房可能會套牢10年，沒大沒小的表弟妹、堂弟妹卻不是很想搭理；回到家後，爸媽也開始碎念原PO還沒買房，不過他卻是懶得理會，「眾人皆醉我獨醒，房價真的快跌了，懂得就懂」。

對此，許多網友紛紛回應，「高級反串給推」、「我買台南市區，結果穩的很還緩漲中」、「你10年後還是沒房可以跌」、「人家有房你沒房，10年之內看誰先斷氣」。