量子電腦科技在中美技術競爭中是一項具有代表性的尖端科技項目，春節期間在大陸的熱門電影《流浪地球2》中也有它的角色。據中國首家量子電腦製造商本源量子公司表示，在前2年發布2款量子電腦後，今年將發布新型量子電腦。

今年春節檔期熱門電影《流浪地球2》中，有一種貫穿全劇的黑科技——量子電腦550W，備受觀眾矚目。（圖／快科技）

《快科技》報導指出，今年春節檔期熱門電影《流浪地球2》中，有一種貫穿全劇的黑科技——量子電腦550W——備受觀眾矚目。電影裡的量子電腦可實現全球複雜計算資源融合與調度，以滿足數萬座發動機協同運作，在極少有人工參與的情況下，建成了3座衛星發動機和近7000座行星發動機，並支持「數字生命計劃」所需的超強算力。

報導說，這些電影情節並非完全科幻故事，量子電腦在現實中已經存在。已研發出多台中國量子電腦的中國本源量子公司透露，今年即將發佈新型量子電腦。

圖為本源悟源超導量子計算機。（圖／本源量子）

本源量子是中國首家家量子電腦公司，2020年本源量子上線首台大陸國產超導量子電腦「本源悟源1號」，搭載超導6比特量子處理器夸父KFC6-130和本源量子測控一體機。

目前本源量子已成功交付一台24比特超導量子電腦，並持續攻關更高位數量子電腦。

報導說，本源悟源1號和2號已於2020年開始，陸續通過本源量子雲平台面向全球用戶提供量子計算服務。