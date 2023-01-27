今（27日）晚大樂透頭獎仍未能送出，下期金額衝2.8億元，至於加開的百萬獎金春節大紅包，則送出19組，其中14組1注獨得，5組2注均分，目前剩143組，下期繼續加開。

本期大樂透27日晚間開獎，獎號分別為04、13、28、33、38、39，特別號42。

加開春節大紅包9個號碼分別為05、07、13、25、34、38、42、43、44，只要對中任6個獎號，每組獎金100萬元；若同一組號碼有2注以上中獎，該組獎金將依注數均分。

「大樂透」自小年夜（1月20日）起至元宵節（2月5日），連續17天不間斷開獎，同時還加碼360組100萬元「春節大紅包」獎項，20日至24日期間加開9個號碼，對中6碼即可獲得「春節大紅包」獎項，若為全數送出，每期持續加開獎號，直至360組全部送出，或到2月5日為止。

實際獎號以台彩公布為準。