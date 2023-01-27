64歲資深媒體人陳文茜2019年確診肺腺癌，雖已動手術將腫瘤切除，但病況時好時壞，為了健康她在醫生建議下裝設人工血管，方便長期注射藥物，回顧去年她透露病情一度惡化，瀕臨死亡數次，但最後都被救回來，她心態相當堅強，近日在社群平台曬出自己設計的葬身之處，瀟灑態度令不少人佩服。

陳文茜今（27）日更新社群平台，文章標題是《寫給未來的一封信：或許，每個人都該在生前為自己設計葬身之地》，疑似用「妳」稱呼未來的自己，「這是我給最親愛的妳，不是最美的女郎，不是最慈悲的妳，但卻是我一生伴侶最後的禮物。妳曾經是我的軀體。陪著我睡，陪著我辛苦地走過疾病，未曾拋棄我克服一次又一次數不清困難的工作任務。這個世界所有的人都會離開我，只有妳不會。」

陳文茜曬出設計作品，長眠處會和外公外婆一起。（圖／陳文茜facebook）

她瀟灑表示未來可能會變成古怪形狀的白骨或是灰粉，「為此我要禱祝，並且為妳設計一方安息之地。」對於名利，陳文茜淡然認為世間所有事物都會消失，並追憶起有外婆陪伴的幸福歲月，表示「四口我自己親自設計的噴泉，倆個圓形，是外公外婆；倆個玫瑰花石刻，一個是我一生已經往生的所有毛小孩，另一個是未來的妳。」透露已經做好安息之地，立體三層花瓣上刻著她的名字和年份，與一首簡單的詩，花蕊中心噴著泉水，意境非常美麗，陳文茜勇敢又灑脫的文字觸動了許多網友，從容態度獲得高度讚賞。