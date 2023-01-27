國民黨智庫執行長柯志恩參選高雄市長落敗，4年後如果再戰，可能會碰到民進黨立委許智傑。柯志恩透露1個祕密，她在選完，獲得近53萬票之後，對手的後援會金主馬上告訴她，未來在這個地方，他們在某地的辦公室可以給她用等等。

柯志恩今（27日）在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，不分區立委絕對不是掌握在他們手上，但是如果國民黨認為立委可以讓弊案揭得更徹底，國民黨領導者就要有智慧，在南部地方的佈陣，就有他的考量，而不是放著，把媒體全部放在雙北，這對南部來講，真的非常不公平。

主持人馬千惠問到，留在高雄可能碰到民進黨的對手，可能是有小金剛之稱的民進黨立委許智傑，那一定是苦戰。

柯志恩回應表示，透露一個祕密，她在選完，獲得近53萬票之後，陳其邁後援會的金主馬上告訴她，未來在這個地方，他們在某地的辦公室可以給她用等等；還有以前隱身不出來的里長，也全部跑來說，他們是因為要一些資源，所以如何如何。看到這樣的情況，商人的味道其實是非常快速的。

柯志恩指出，民進黨8個立委一定會殺到血流成河，因8個立委誰都不服。如果是這樣的情況，任何一個小金剛站在他們旁邊，對比一個國際化、一個非常大遠景的方法，誰會比較容易當選呢？因此，3、4年後的高雄市長選舉，以現在的基礎，國民黨絕對是苦戰。但是她相信，整個局勢將重新開始，應該會有一個更公平、合理的對待。