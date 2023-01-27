許多人過年圍爐時都會煮很多的年夜菜，讓回家團圓的親戚家人們能夠飽食一頓。不過有一位網友表示，家裡除夕時煮了一鍋火鍋湯，吃到今（27）日一個禮拜，不過湯底一直都沒有換，「有什麼要注意的嗎？」對此，許多人紛紛提醒最好別喝含有高普林的火鍋湯，否則身體可能會出現問題。

原PO在PTT發文表示，除夕的火鍋湯煮了一周，由於家人認為只要菜是新鮮的就沒問題、不要白白浪費火鍋湯，所以他們每天一直加料、一直剩下，吃不完就會冰在冰箱當作隔天的菜色，「煮到今天一個禮拜了，一直都是原湯底，有什麼要注意的嗎？」

對此，許多人紛紛回應，「注意不要離廁所太遠」、「普林突破天際了」、「這個真的對身體不好，不要為了省小錢，之後花大錢看醫生吃藥」、「普林大滿足」、「吃完直接痛風」、「普林跟致癌物滿鍋」、「難怪台灣人大腸癌那麼多」、「普林超高痛風啟動器，中了可以當網紅」、「感覺湯底很油」、「元宵節還要拿來煮湯圓呢」。

另外也有不少人笑說，原PO家的火鍋湯堪比陳年老滷，「煮到明年就可以開滷味攤了」、「老滷就是這樣養成的」、「老滷，精華都在這鍋」、「煮久了就變陳年老滷了，可以傳家」；台灣大學食品科技研究所教授孫璐西曾指出，反覆加熱的食物會生成大量的「膽固醇氧化產物」，煮越久含量越高，常吃易造成心血管疾病，滷過蛋白質食物再重複加熱的陳年老滷則會產生一級致癌物質的「雜環胺化合物」，具有高致癌性及致突變性。