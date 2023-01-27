台灣名模洪曉蕾（洪宜卉）和前夫王世均（改名王世騰）育有一對子女，離婚後她樂於享受單身生活，近日趁疫情解封，帶著孩子們出國旅遊，不忘在社群平台PO泳裝照造福粉絲，只見她身材波濤洶湧，讓粉絲驚呼：「球快掉出來了！」

農曆春節期間，不少人都會出國玩耍，洪曉蕾也不例外，最近和小孩到印尼度假，連續好幾天都在社群平台分享吃喝玩樂的照片，昨（26日）上傳飯店泳池照，寫道：「疫情後難得出國，難得遇到傾盆大雨，只好使出我隱藏多年的小絕招，手繪晴天娃娃，果然秒變睛天。」

畫面中，天氣本來烏雲密佈又降雨，在洪曉蕾拿出畫著晴天娃娃的紙張後，雨勢瞬間趨緩，洪曉蕾趕緊換上黑色連身泳裝，興奮地跳進泳池裡游泳，只見在貼身泳衣的襯托下，她的身材顯得穠纖合度，胸前開深U的設計，傲人的雙峰幾乎快露出，水下的一雙美腿也筆直、修長，加上陽光般的燦笑，迷倒大批網友，被狂讚：「好兇」、「身材太棒了吧」、「名模不是喊假的」、「遮不住了」、「姊的身材還是寶刀未老喔」。

今（27日）洪曉蕾發文報平安：「回到家了～～～」並PO多張到野外戲水的照片，只見站在瀑布下的她，身穿白色的泳衣和短褲，側身曲線一覽無遺，加上一雙不科學的大長腿，完全不像生過2個孩子的媽媽，再度令人佩服她的保養功力。