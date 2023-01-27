聯準會（Fed）最關注的通膨指標12月個人消費支出（PCE）年增5%，核心PCE年增4.4%，雙雙符合預期，低於前值，10年期美債殖利率來到3.54%。美股周五（27日）3大指數開盤平淡，道瓊工業指數、那斯達克指數平盤狹幅震盪，費城半導體指數跌逾1.8%。

截至台北時間22點37分，道瓊工業指數下跌11.32點（或0.03%），暫報33938.09點；那斯達克指數下跌16.26點（或0.14%），暫報11496.15點；標普500指下跌8.04點（或0.2%），暫報4052.39點；費城半導體指數下跌55.43點（或1.87%），暫報2911.17點。

5大科技巨頭開高，谷歌、Meta和亞馬遜漲約1%。英特爾發慘澹的Q4財報，及悲觀財測，股價暴跌超過10%，影響所及，半導體類股齊挫，超微、輝達跌逾1%，艾司摩爾跌逾2%，聯電ADR小跌約0.4%，台積電ADR跌約1%。