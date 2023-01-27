俗話說「談錢傷感情」，一名年薪200萬的男網友抱怨，他因為銀行存款金額不符合爸媽期待，從除夕開始被數落到現在，甚至還命令他交出存摺和印章，聲稱要認真檢視他未來一年的開銷，同時也叫他取消預訂好的日本旅遊，氣得該名男網友直說：「是想把過年搞得多糟」。

原PO在論壇《Dcard》發文透露，自己在IC設計公司上班，平均年薪含獎金約有200萬，其中有一半作為儲蓄，工作2年下來有200萬存款，目前持有1張台積電股票，以及價值約50萬新台幣的美金定存，每月固定支出2萬孝親費。

「我爸媽今年發瘋過年跟我吵架！」原PO不滿表示，爸媽在除夕夜時要求他拿出400萬，直說「該買房了，現在是低點」，並願意贊助100萬買房基金，不過原PO解釋，自己每年存100萬元，目前僅有200萬現金，希望能晚點再買房，沒想到爸爸竟然氣到拍桌，認為他花錢亂投資，就連媽媽也幫腔，「你不是吃公司就是吃家裡，而且沒房租，花太扯」。

媽媽細數原PO的開銷，除了投資以外，電動、鋼彈、朋友聚餐，這些若能省下來，一年可以多存好幾萬，甚至要求原PO交出存摺和印章，要認真檢視他未來一年的開銷，連原本規劃好的日本旅遊也被強迫取消，讓原PO氣得直接離開現場，還說：「除夕到現在每天只要看到我就講這些事，是想把過年弄得多糟」。

貼文一出，網友紛紛留言回應，「有骨氣一點就搬出去住」、「跟他們說：賺錢不花不然存起來幫你們買棺材嗎？」、「你吃家裡住家裡，還可以花100是有點扯」、「該搬出去租屋了，不爽才會有地方可以住」、「就說自己賺很少就好，我年薪400，說170沒壓力」。