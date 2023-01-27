台南一對夫妻結婚50餘年，妻子先前調閱家中汽車行車紀錄器時，意外發現丈夫與女管家的對話不對勁，曾聊到「弟弟很厲害」、「妹妹看到你很開心」等語，讓她認定2人曾發生性行為，怒向管家求償撫慰金。台南地院審結，認為管家侵權屬實，判須賠償10萬元為適當。可上訴。

判決書指出，元配主張，與許姓男子結婚50餘年，育有3名子女均事業有成，生活原本幸福融洽，未料2021年間家裡聘請王姓女管家煮飯、協助家務，王女竟與丈夫關係踰矩，曾在車內25次發生性行為，被行車紀錄器錄下。

元配表示，她曾親自拜託王女別再與丈夫往來，王女曾承諾不會繼續，卻一再違背承諾，不斷利用各種機會與方式，與丈夫發生超越友誼的關係，讓她深感悲傷，依法向王女求償60萬撫慰金。

對此，王女稱，自己受雇於許男，負責處理家務煮飯工作及居家照顧等事宜，許男經常開車載她採買日常食材，兩人都已經超過60歲，許男更是已滿70歲，她僅是配合許男耍嘴皮，認為不能僅憑車上的繪畫就認定她涉及性交與妨礙家庭，她相當潔身自愛，沒有逾越老闆與員工的關係。

台南地院審理時，法官勘驗證據，發現許男與王女的確在車上聊到關於「弟弟」、「妹妹」的話題，但對話進行時，許男正在開車，自然無法與王女發生性行為，己能證明2人曾進行性暗示的情色對話，無法證明2人發生婚外性行為。

法官指出，但對話有調情、性行為情節的敘述，王女也自認與許男的對話露骨煽情，故此行為的確已經逾越一般正常男女社交標準，不採信王女說詞，酌情後，判王女須賠償許妻10萬元為適當。可上訴。