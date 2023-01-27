大陸女星譚靜14年前被發現半裸墜落在某大樓的橫樑上，剛開始傳出的消息指出，墜樓女子是妓女，疑因嫖資糾紛，被三名外籍男子拋下樓，但事後經過調查發現，該女子原來曾是香港亞洲電視演員譚靜，而她的死因雖以無他殺嫌疑，自行墜樓亡結案，但案件疑點重重，在當時引起大眾譁然。

譚靜是廣東亞視演藝職業學院第一期畢業生，畢業後簽約亞洲電視台成為一名女演員，演出過《雙生兒》、《女友愛撒野》、《功夫王》等電影，還有《大班密令》、心不再遙遠》等劇。 後她被韓國經紀公司相中，前往韓國發展，簽約元斌當時的經紀公司，拍攝過多部廣告，也擔任過金鐘國《原地踏步》、Nell《Thank you》的MV女主角，但後來因為不適應而回國發展。

不過本該繼續在演藝圈繼續發光發熱的花樣年華，譚靜卻在2008年離奇墜樓亡，而當時她身上還僅穿內衣褲，懸掛在12至13樓間的橫樑上，而一開始傳出墜樓女子為性工作者，因為根據鄰居說法，半夜聽到「三個人怎麼可以只給一個人的錢」的爭吵聲，且有目擊者指稱凌晨時，看見三名外籍男子把一名喝醉的女子帶回住所，因此傳出女子疑因嫖資問題被拋下樓。

但之後此說法被否認，且調查後發現該女子為譚靜，出事前一晚因為譚靜的韓籍女友人金某要回國了，因此邀她和另外3名韓籍男子友人同行，5人一起到酒吧喝酒到凌晨三點左右，出來時譚靜已喝到爛醉需要人攙扶，因為要到金某家拿禮物，幾人又待了1個小時左右，期間還喝了幾杯。後來金某請3名韓籍友人送譚靜回家，但因為不知道她家在哪，最後先回到其中1名李某的住所，而譚靜一直都是醉酒狀態被攙扶著，未料最後卻墜樓身亡。

譚靜曾和羅家英、陶大宇等人合作過，也擔任過韓星金鐘國MV女主角。(圖／取自微博)

而3名韓籍男子稱譚靜到李某家後覺得悶熱脫掉上衣只剩背心，並大吵大鬧要出去，後來拉回她後又把自己關在廁所裡，期間疑似打電話給某人吵架，之後就聽到碰撞聲，李某拿鑰匙開門後，就沒看到譚靜，找遍各個房間也不見人影，因此才報警。

對於譚靜的死因眾說紛紜，但警方調查後發現現場無打鬥的痕跡，且譚靜的衣物屬於自然擺放在客廳。而廁所馬桶蓋上有踩踏的痕跡，窗戶防盜網由外向下脫開，而她身上衣物可能是在墜落途中被刮開脫落，因此排除他殺的可能。 且譚靜體內血液酒精濃度極高，各種檢驗證明，譚靜墜樓前沒有過性行為，也沒有吸食毒品或服用安眠藥等，因此判定她是自行從高處墜樓身亡的。

不過譚靜母親認為女兒死因疑點重重，但因為證據不足，只能提起民事訟訴，法院最終認為4名韓國人沒有盡到照顧的義務，需要承擔30%的責任，賠償12萬多元給譚母。