1991年的科幻電影《魔鬼終結者2》(Terminator 2: Judgment Day)當中，天網派出了最強機器人殺手「液態金屬人」T-1000令人印象深刻，尤其是它利用液化特性穿過柵欄，簡直是許多人的童年陰影。然而科學家就喜歡把惡夢成真，他們研發了一種鎵金屬與磁性物質混合的材料，實現了在液態和金屬狀態之間切換的變形機器人，並且在實驗中，重現了電影中的橋段。

參與研究的包括香港中文大學、廣州中山大學、與浙江大學，研究團隊以海參為靈感，設計出流質小型機器人。利用磁性，研究人員可以控制機器人的形狀與移動，在液態和固態之間切換。

香港中文大學的工程師潘成峰說：「小型機器人有許多潛在用途，它們可以繞過人類無法抵達，那種太小或複雜的地方，進行維修工作，或是針對性的藥物提供。比如在胃部裡修補潰瘍。」

Watch a humanoid robot liquefy to escape its cage

為了設計這種超軟質機器人，研究人員需要一種無毒材料，可以在環境溫度下，輕鬆地在軟質狀態和剛性狀態之間切換，他們選擇了鎵金屬，以熔點超低而聞名，在攝氏29.76度就會熔化，也就是說，拿在手中即可將其熔化。

研究人員將磁性流質摻入的鎵金屬裡，使它能被磁力所控制。卡內基梅隆大學的機械工程師馬吉迪(Carmel Majidi)說：「磁性粒子有兩個作用，一個是使材料對交變磁場具有反應，可以通過感應加熱的方式，造成材料的形態變化；同時磁性粒子也賦予機器人移動與可塑性。」

在證實軟質機器人可以從固體轉變到液體，並且再從液體逆返固體之後，研究人員進行了一系列測試。這些機器人可以跳過小護城河，爬過障礙物，甚至可以玩起分身，然後重新再組合。

他們甚至玩了一個有趣的實驗，造成一個形狀像樂高積木的小機器人，然後「融化以逃出小牢房」，滲出鐵欄外以後，再另一邊重新形成，這就是向《魔鬼終結者2》的致敬。

接下來，該團隊研究了實際應用。他們建了一個人類胃部模型，讓機器人吞噬並取出其中的一個小物體。團隊希望它未來具有醫療作用。

不過，這部分還需要調極，由於體溫高於純鎵的熔點，因此它被吞入以後，要如何還原成固態，這就需要改進。團隊表示，為生物醫學目的設計的機器人，可以採用鎵基合金基體，在保持功能的同時，提高熔點以確保性能。