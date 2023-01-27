《沙贊！眾神之怒》找來海倫米蘭（右）和劉玉玲加盟演出。（華納兄弟提供）

DC超級英雄電影《沙贊！》睽違4年推出續集《沙贊！眾神之怒》，全新預告曝光，除了沙贊家族由原班人馬出演外，還找來金球影后瑞秋曾格勒、華裔女星劉玉玲及奧斯卡影后海倫米蘭，分別飾演阿特拉斯的3個女兒，她們帶著復仇來到地球，召喚出各種怪獸，試圖找回被沙贊偷走的魔法。

《沙贊！眾神之怒》描述青少年比利貝特森只要喊出「沙贊」，就會立刻變身為成人身體的超級英雄沙贊；他與其他寄養家庭的孩子們，在被賦予眾神的力量後，雖仍在學習如何兼顧青少年的日常及成人超級英雄的生活，但同時也被迫對上阿特拉斯之女，為世界的命運而戰。瑞秋曾格勒、劉玉玲及海倫米蘭則分別飾演阿特拉斯的3個女兒，她們帶著復仇來到地球，召喚出各種怪獸，試圖找回被沙贊偷走的魔法。

電影將於3月16日在台上映，預告發布時正逢農曆新年期間，男主角柴克萊威（Zachary Levi）也特別錄製小短片，搞笑變出兔子，祝大家新年快樂。另外，只要按讚華納兄弟台灣粉絲專頁，公開分享全新預告，Tag好友並留言就有機會獲得《沙贊！眾神之怒》電影票。