美國商務部公布，去年12月的消費者支出減少0.2％，並且為連續第二個月下跌，增添美國經濟成長放緩的徵兆。同時，聯準會注重的核心個人消費支出（PCE）物價指數月增0.1％，年增率5.0％，為2021年10月以來最低水準。這讓聯準會下周開會時有放緩升息速度的充裕空間。

扣除食品與能源的核心PCE年增率亦放緩至4.4％，為14個月最低水準。