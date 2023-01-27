年約70多歲男子27日晚間9時許，在新北市汐止區龍安路某社區停車場內操控機械式停車位，疑因操控不慎，被夾於車門與停車位柱間動彈不得，新北市消防局獲報前往救援，男子被救出時已無生命跡象，送往汐止國泰醫院急救，詳細事故原因待進一步釐清。

據悉，該男子居住於該社區大樓內，該停車場為機械式停車位，疑因機械式停車位仍在運作時，男子打開車門因此受困，但詳細事故原因待進一步釐清。

男子疑因操控不慎，被夾於車門與停車位柱間動彈不得，命危送醫搶救。（翻攝畫面）
男子疑因操控不慎，被夾於車門與停車位柱間動彈不得，命危送醫搶救。（翻攝畫面）
男子疑因操控不慎，被夾於車門與停車位柱間動彈不得，命危送醫搶救。（翻攝畫面）
男子疑因操控不慎，被夾於車門與停車位柱間動彈不得，命危送醫搶救。（翻攝畫面）
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