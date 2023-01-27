年約70多歲男子27日晚間9時許，在新北市汐止區龍安路某社區停車場內操控機械式停車位，疑因操控不慎，被夾於車門與停車位柱間動彈不得，新北市消防局獲報前往救援，男子被救出時已無生命跡象，送往汐止國泰醫院急救，詳細事故原因待進一步釐清。
據悉，該男子居住於該社區大樓內，該停車場為機械式停車位，疑因機械式停車位仍在運作時，男子打開車門因此受困，但詳細事故原因待進一步釐清。
年約70多歲男子27日晚間9時許，在新北市汐止區龍安路某社區停車場內操控機械式停車位，疑因操控不慎，被夾於車門與停車位柱間動彈不得，新北市消防局獲報前往救援，男子被救出時已無生命跡象，送往汐止國泰醫院急救，詳細事故原因待進一步釐清。
據悉，該男子居住於該社區大樓內，該停車場為機械式停車位，疑因機械式停車位仍在運作時，男子打開車門因此受困，但詳細事故原因待進一步釐清。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。