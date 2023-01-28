2024年總統大選將屆，各黨人選頗受關注。前民進黨立委沈富雄透露，在民眾黨主席柯文哲組黨之前，曾跟他一對一吃過飯，怎麼勸他都沒辦法，沈認為，柯文哲非選不可。

沈富雄27日在政論節目《少康戰情室》中表示，新北市長侯友宜的步調很慢，而且很低調，外人實在不曉得他在想什麼。但是侯友宜想要選，自有他的辦法。

沈富雄認為，國民黨唯一的辦法就是，一定要辦初選，因為要讓人家服氣。一個有韌性不脆弱的大黨，怎麼可以不辦初選呢？沈富雄建議，國民黨可把初選的日期往前提，不要等到5、6月，因為把日期往前提，大家都會被迫表態，這是唯一的辦法。

沈富雄還透露，在民眾黨主席柯文哲組黨之前，兩人一對一吃過飯，他跟柯文哲講，怎麼勸柯都沒辦法，因為柯就喜歡搞這一套，柯文哲是非選不可，藍營也沒有東西跟柯文哲交換，藍營給的東西，柯文哲也看不在眼裡。而柯文哲既然組這個黨，起碼要讓這個黨存活，要不分區立委席次維持不掉。

媒體人尹乃菁則認為，藍白合不容易。在國民黨沒有一個必贏的人選時，柯文哲就會被拿來考慮。如今侯友宜已經在新北市長選舉贏了40多萬票，現在聲望又這麼高，代表這些民眾明明知道侯友宜極有機率要去參選2024年總統大選，還把票投給他，所以這解決了落跑的問題。而在這種情況下，藍白之間合作的可能性，就非常低了。