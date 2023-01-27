美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）宣布，對與俄羅斯瓦格納集團（Wagner Group）相關的6名個人和12家實體實施制裁，其中包括一家為瓦格納集團提供衛星圖像的中國公司。由於美國國務卿布林肯即將在2月初訪問中國，中方在俄烏戰爭中的角色勢必成為談論重點。

綜合外媒報導，瓦格納集團是一個支持俄國的傭兵組織，美國早前已將其定調為跨國犯罪組織。美國財政部特別提到長沙天儀空間科技研究院有限公司及其盧森堡子公司，稱其向一家俄羅斯科技公司提供「烏克蘭境內位置的衛星圖像」，以便於瓦格納集團的作戰行動。

根據天儀研究院的網站，該企業是一家快速成長的民營新航天公司，大規模研制低成本微小衛星。

美國國務院同一天宣布了針對與瓦格納集團直接或間接相關的實體和個人的制裁決定，分別是與瓦格納集團及其領導人有關的5個實體和1名個人，以及幫助俄羅斯軍事行動或者本身為政府官員的9名個人及14家實體。

與此同時，拜登政府愈加擔心中國可能支持俄羅斯在烏克蘭的軍事行動。外媒引述知情人士報道，美國政府已經就此問題與中國政府提出對質。即將在2月初訪問中國的美國國務卿布林肯，於當地時間26日在國會向議員介紹了美國政府對華策略。在聽證會上，議員們敦促拜登政府採取更多行動來幫助烏克蘭，一名紐澤西州民主黨參議員表示，證據證明中國公司一直在向俄羅斯提供軍事技術。