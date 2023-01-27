胡宇威首次嘗試阿根廷傳統舞蹈，整個過年都在練舞。（寬宏藝術提供）

汪東城特地撥空欣賞好友胡宇威參與的場次。（寬宏藝術提供）

男神胡宇威大年初六（27日）受邀與百老匯必看劇目《極限震撼》一起演出，甜曝家人都在美國，所以春節期間都在陪未婚妻陳庭妮的父母，接著透露整個過年都在練舞，在家練舞也會跳給陳庭妮看，可惜今天正式表演，「她本來也想要來看我苦練的成果，但是因為拍戲所以沒辦法來，甚至喬了時間看是不是可以早收工趕過來，結果也是沒辦法來，真的很可惜，不然真的很想讓她看到這努力的成果」。

首次嘗試阿根廷傳統舞蹈的他，早早就開始進行練習，「這次因為表演團隊尚在國外演出，所以只能在沒有老師的狀況下，先透過影片自我學習，剛開始很擔心動作跟舞步學習不夠精準，但還好他們的影片教的很詳細，所以愈練愈好。」面對陌生的舞蹈和合作團隊，胡宇威馬不停蹄練習，「昨晚睡覺時都在練舞步，就是希望可以完美呈現」，寵粉的他也說，前幾年因為疫情所以很少有機會可以跟粉絲這麼近距離的互動，透過這次的演出能與大家近距離互動真的很開心。

過年期間也亂吃一通，「因為這個舞步很費力，就算拿出10％力量去跳還是很喘。」飽了才有力氣一連演出3場。而新的一年，胡宇威也開心向大家分享，今年將會以過去沒看過的新角色跟大家見面，「2023年，我想讓大家可以看到我更多不同的面貌，也很期待自己擁抱這些挑戰。」重心會放在戲劇作品上，其他表演機會也非常願意嘗試，更開玩笑表示：「像是吊鋼絲這類的新嘗試我都很願意挑戰」。

此外，汪東城、YELLOW黃宣、林隆璇父子檔、張瀚元、許婓棋、陳廷軒、卞慶華也現身觀看演出，汪東城特地撥空欣賞好友胡宇威參與的場次，他透露年節假期除了回來陪媽媽外，也陪親戚的小孩玩，「媽媽不斷地催婚，讓我開始覺得壓力好大，幾乎是張開眼睛就在問！」直言真的要好好打算。

《極限震撼》自大年初一至今日已開演5場，好評不間斷，28日、29日則分別邀請到U：NUS、博恩登場，而自認毫無舞蹈底子的博恩表示，這個表演需要耗費相當大的體力，每次練完身體都很累，中間更一度苦喊「能不能少跳一點！」但即便過程辛苦且對舞蹈不太擅長，他仍不斷積極練習，希望在連假最後一天為大家帶來驚喜，創造難忘的的回憶。購票請洽寬宏售票、全台OK、萊爾富便利商店。