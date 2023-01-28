華盛頓與北京的戰略競爭不只改變了美中關係，台灣在兩者之間也成為操弄與爭奪的籌碼，台海發生戰爭的危機亦呈螺旋式地升高。華盛頓智庫昆西國家事務研究所（Quincy Institute of Responsible Statecraft）高級研究員邁可．史懷恩（Michael Swaine）近日發表一篇值得美中雙方冷靜深思的文章分析稱，美國現階段以升高軍事威懾為中心的政策，不僅不能阻止、反而會引發台海戰爭。美中雙方如果把台灣當作兩國間戰略競爭焦點，很容易因戰略誤判而引發軍事衝突。

史懷恩是昆西國家事務研究所的高級研究員兼中美危機管理項目負責人，經常為美國政府提供美中危機管理的建議。他近日在《外交家》期刊發表的文章指出，過去一年，華盛頓和北京在台灣問題上的緊張關係顯著升級，許多戰略家提出警告認為，中國似乎準備入侵台灣，為了維護美國的利益，華盛頓必須依賴軍事威懾來嚇阻中國在台海發動戰爭。

提倡對中國武力威懾的人認為，中國想要通過軍事手段取代美國成為亞洲地區的主導力量，武力奪取台灣是必要的第一步。圖為共軍艦艇通過台灣東部外海。（圖／新華社）

史懷恩認為，這種策略幾乎可以肯定將適得其反。提倡武力威懾的人認為，中國想要通過軍事手段取代美國成為亞洲地區的主導力量，而以武力威嚇來奪取台灣是征服其他亞洲國家（包括日本等美國盟友）必要的第一步。與此同時，一旦中國控制台灣並掌握進入太平洋的軍事通道，中國就具備威脅夏威夷和美國本土的能力。因此，美國唯一的選擇是擴增在亞太地區的軍事存在，並推動盟友大幅增加國防開支，同時在政治和軍事上向台灣靠攏，使其成為亞洲事實上的安全盟友。言外之意就是：「台灣是戰略要地，絕不能與中國統一」。

華盛頓與北京的戰略競爭不只改變了美中關係，台海發生戰爭的危機亦呈螺旋式地升高。圖為共軍自行火箭炮射擊演練。（圖／中國軍網）

史懷恩說，這種基於台灣戰略價值和中國區域霸權意圖的分析非常值得懷疑。事實上，從過去歷史看來，華盛頓和北京從未將台灣視為該地區的戰略要衝。統一台灣對中國而言是領土完整和民族自豪感問題，事關中共執政的合法性。對美國來說，台灣是民主政治的忠實支持者，與對日韓等的盟邦的承諾息息相關。若從純粹的軍事角度來看，北京控制台灣後將因此擁有對日、韓或其他亞太國家（包括美國）的決定性影響力，這種推論很難站得住腳。

史懷恩認為，美國以戰略理由在台海問題上採取威懾手段，這與美國的「一個中國政策」不符。「一個中國政策」一直是1972年以來美中關係正常化的基礎，如果給予台灣外交承認，或是在威懾政策下讓台灣成為國防安全上的盟友，中國無疑地會做出回應，包括採取武力手段，否則任何中共領導人將無法維持統治威信，甚至可能危及中共政權。由於美中雙方都是核大國，在避免升級為核戰的前提下，任何軍事衝突的勝利都是有限的，美國未來很可能在台灣留下與中國之間長期的軍事衝突。

美國應對中共在亞洲軍力擴張的唯一的選擇是增加在亞太地區的軍事存在，同時推動盟友大幅增加國防開支，並在政治和軍事上向台灣靠攏。圖為中共試射彈道導彈。（圖／

在美國政府的態度上，拜登總統多次表示如果中國攻擊台灣，美國將進行軍事干預，美國也愈來愈傾向將台灣視為安全上的盟友。一位美國高級國防官員最近在國會作證時表示，台灣確實是美國在西太平洋整個防禦陣地的關鍵戰略節點，似乎暗示美國在任何情況下都反對台灣與中國統一。

美國一些戰略家認為，一旦中國控制台灣並掌握進入太平洋的軍事通道，中國就具備威脅夏威夷和美國本土的能力。（圖／中國軍網）

這些現象都足以讓中國領導人相信美國將揚棄「一個中國政策」，北京的回應將是增加對台軍事施壓，同時獲取阻止美國軍事干預台海的能力。這時美國將反過來把中國對台軍事施壓解釋為北京拒絕和平統一的證據，雙方將因此陷入一個螺旋式升級的互動過程，相互指責對方造成情勢惡化，這時任何一點誤判或意外都可能引爆軍事衝突。

如果美中的希望避免因台灣問題開戰，就必須採取有意義的行動來結束現有的惡性循環。美中都應拒絕軍事對抗的策略，也不能將台灣問題做為中美戰略競爭升級的焦點。華盛頓也必須通過行動來恢復「一個中國政策」的可信度，以對等換取中國採取可信的行動來表達明確地、持續地支持和平統一的立場。

中國領導人如果認為美國揚棄「一個中國政策」，其回應將是增加對台軍事施壓，美國將反過來指責北京拒絕和平統一，雙方將因此陷入一個螺旋式升級的互動過程。（圖／中國軍網）

史懷恩分析稱，華盛頓長期以來限制對台「非官方」與「不涉及高級官員」的互動模式應堅持下去，同時拒絕任何單方面將台灣從中國分離出來的構想，並重申僅接受和平、不受脅迫的台灣問題解決方案。美國應澄清，在希望台北強化防衛能力的同時，也反對台灣單方面尋求法理上的獨立。至於北京，應該明確表示沒有統一時間表，同時減少在台灣附近的軍事演習和武力威脅，例如空中監視和偵察、大規模兩棲作戰演習等等。

針對性地進行大規模兩棲作戰演習，會升高海峽兩岸的敵意，讓美中在台海問題上形成螺旋式升級的互動過程。（圖／新華社）

令人遺憾的是，史懷恩認為，在目前中美競爭不斷升級的背景下，雙方都以威懾為中心進行激烈競爭，上述一切有助台海和平的作為很難實現。不過，史懷恩建議華盛頓和北京將台灣挪移出戰略競爭的場域，並建立真正的合作與持久關係的基礎，而不是無止境的相互抵制，確實值得美中台3方決策人士思考，如此才能停止因台灣問題的分歧讓雙方關係惡化，最後卻因美中關係惡化而爆發台海戰爭。