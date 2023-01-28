大陸國務院副總理劉鶴日前與美國財政部長葉倫在瑞士蘇黎世會談，美國務卿布林肯也將在2月初訪問北京。前民進黨立委沈富雄表示，中美之間是鬥而不破，如果台灣未來領導人運作得好，我們可以兩邊都各得好處；但若運作得不好，風險就會比較大。

沈富雄27日在政論節目《少康戰情室》中表示，中美之間是鬥而不破，這是遲早的必然。但是我們台灣的處境，有幸也有不幸，像高級晶片的禁運是衝著台灣來的，飛機、船隻擾台也是衝著台灣來的。不管中美兩邊玩哪一套，台灣都首當其衝，但這也是我們的幸運。因為美國跟中共的勢力圈，兩個圓有交叉圓的地方，這兩個交叉圓的點，就是我們台灣。

沈富雄接著指出，台灣如果運作得好，我們可以兩邊都各得好處。但若運作得不好，風險就會比較大。台灣運作是不容易的，就要看未來的領導人。

沈富雄甚至用4支筆舉例表示，民進黨政府就像鐵板一塊；還有中共的一中原則，也是鐵板一塊；另外一個就是美國政策，這個一中政策是可以動的；還有國民黨。他認為，國民黨的兩岸論述，要有別於民進黨，可以稍微超過老美的立場，但不能超過前總統馬英九的「九二共識」，因為如此一來，恐怕永遠會在台灣變成在野黨。

沈富雄認為，當老美移動時，台灣可以在它旁邊跳來跳去，忽焉在前、忽焉在後。就要看你的智慧，若要在每一個狀況都得到最大好處，這個空間有多大。相形之下，民進黨沒有空間，因為民進黨已經把自己釘死了，而國民黨多靈活，但是國民黨卻不曉得如何去運用。