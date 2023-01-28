雙胞胎女團「BY2」的妹妹Yumi（孫雨）曾因捲入王力宏小三風波，形象瞬間跌入谷底，儘管發聲稱自己是男方結婚前正式交往的女友，還是受到輿論攻擊；對此，她只能無奈笑說「人心叵測」，而她和姐姐Miko（孫涵）近年受到疫情影響，姊妹倆3年沒有到新加坡，今年春節，兩人趁著假期返鄉而媽媽事前毫不知情，一見到女兒們驚喜萬分甚至激動落淚，3人更在機場擁抱。

BY2俏皮躲在柱子後準備給媽媽驚喜。

影片中，BY2透露時隔3年終於回到新加坡，除了拍下落地前的窗戶照，姐妹倆也決定給母親驚喜，「到現在媽媽還不知道，其實今天接機的不是親戚，而是我們～～女兒本尊」，起初，兩人還俏皮躲在柱子後，等候母親出現，接著突然現身對方面前。

BY2時隔3年返回家鄉新加坡，母女3人機場相擁。

當媽媽一見到BY2，立刻露出欣喜表情，母女3人在機場相擁許久，兩人更發現媽媽似乎感動到哭，「妳眼睛都有淚水了」，回家路上，母親一直摟著、牽著愛女的手，BY2也感性透露，事前花了8個小時收拾行李，一共轉了3次飛機，途經10個小時的飛行時間，才抵達新加坡，「恍如作夢一樣很不真實」。

BY2媽感動到哭了。

兩人行李箱內也塞滿這3年未送出的節日禮物，瞞著媽媽展開計畫已久的驚喜，「一落地看到家人的那一瞬間，彷彿所有的勞累感都消失了，過去14年千瘡百孔的身軀，彈指之間被治癒，我想，這大概就是回家的意義，快來抱抱媽媽」，畫面果然令大票網友動容。

片尾，兩人更附上文字，「致敬給那些離鄉背井拼搏的人，隔了3年再見到家人，1095天之後，再見母親的微笑，這一路的拼搏和淚水，真的值了，好好的給母親一個擁抱，因為這個擁抱，她等了3年」。

回家途中，BY2母女也一直手牽著手。

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