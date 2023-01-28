孩子的教育不能等！大陸湖北省恩施縣一名張姓女子，近日在家庭聚會時弄丟2枚戒指，價值1萬多人民幣（約4.5萬新台幣），緊急報警求助，得知是親戚的孩子貪玩，覺得戒指好看就帶回家，後來發現家人在找戒指，害怕被罵便把戒指丟進農田。

警方1月16日晚間10時許接獲報案，得知張女弄丟1萬多人民幣的2枚戒指。經了解，當天是家庭聚會，張女要負責洗衣做飯，將結婚鑽戒和黃金戒指拿下，放在廚房的桌子上，但吃完晚飯後，赫然發現戒指不見了，大家找了很長時間都沒找到，因為2枚戒指對家人的意義重大，焦急之下便報警。

員警花了4小時終於找到戒指。（圖／翻攝自微博）

員警展開調查，發現是家中親戚的孩子所為，因為覺得戒指好看就帶回家玩耍，之後家人都在找戒指，警察也趕到現場，心裡害怕便把戒指從5樓洗手間的窗戶丟下，掉在窗外的農田。警方根據線索，展開地毯式搜索，經過4小時的努力，在1月17日凌晨2時許終於找到。

消息曝光後，網友都罵翻：「熊孩子真討厭」、「家長怎麼教育的孩子」、「這不就是偷麼，說的還真委婉」、「該讓孩子和其父母找回」、「怎麼沒有把他抓起來呢」、「知道不能隨便亂拿別人的東西嗎」、「沒有熊孩子只有熊家長」。

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