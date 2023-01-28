身兼模特兒的菲律賓企業家普萊莎（Yvonette Chua Plaza）去年12月遭到殺害，隨著調查進行，前總統杜特蒂的維安小組指揮官杜然德（Jesus Durante III）被控是幕後主謀，並有至少8名陸軍人士涉案。目前杜然德已被解除第1001步兵旅旅長職業，遭拘留調查。

綜合外媒報導，負責偵辦的納卯市（Davao）警方25日宣布破案，並指控杜然德為幕後主嫌，另有1名陸軍上士、7位士兵以及1個平民共犯。警方指出，這是一樁涉及軍方槍枝的「激情犯罪」（crime of passion），與杜然德有染的死者曾揚言要爆料勒索，還有證人指出，該案起因可能與爭鋒吃醋有關。

儘管納卯市是杜特蒂家族勢力範圍，警方仍表示「正調查可能造成這件愚蠢謀殺的其他原因」，陸軍司令布勞納（Romeo Brawner Jr.）更強調「不會容忍。無論階級為何，我們一律平等對待」。而杜然德在1月初曾否認涉案，表示死者去年4月雖指控他施暴，但後來就刪除貼文，還發表聲明澄清沒有此事，強調兩人只是朋友。

出生於達沃（Davao）的杜然德，曾遠赴美國加州海軍學院就讀並取得碩士學位，在國內也獲得公共管理碩士，而作為一名「純正偵查遊騎兵」，杜然德除在2003年獲頒獎章外，還在2007年擔任聯合國駐南蘇丹特派團的軍事觀察員，2020年成為杜特蒂的維安小組指揮官，但同年就因涉入杜特蒂未經授權使用沒註冊的新冠疫苗，而成為反對黨攻擊焦點。

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