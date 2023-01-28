吃火鍋也要注意安全！馬來西亞21歲男大生丘漢琛和家人在火鍋店用餐，沒想到在點火時，瞬間爆炸起火，一家5口全被燒傷，而他的傷勢最嚴重，恐怕有毀容的風險。店家原本承諾會賠償，但最後只願賠償現金3000令吉（約2.1萬新台幣）和1000令吉（約7000元新台幣）的火鍋餐券，讓家屬無法接受。

根據《光明日報》報導，丘漢琛去年9月到蕉賴某間小火鍋用餐，一名女員工過來，在鍋底擠出固體酒精並點火，結果突然爆炸起火，當下一些酒精飛濺到他的臉和手，衣服也因此著火，事發後一家人趕緊到醫院就診。其中，他的傷勢最嚴重，達到二級燒傷，住院了4天還在家休養1個月，期間每3天就要到醫院檢查傷口。

丘漢琛指出，他的臉和手的傷勢十分嚴重，醫生告知需要至少一年的時間來復原和清除疤痕，臉可能無法恢復過去的模樣，會留下疤痕。而他的父母和2個妹妹也受到不同程度的灼傷，一家人都必須好好休養才能恢復，造成很大的影響。

丘漢琛的傷勢最嚴重。（圖／翻攝自光明日報）

丘漢琛透露，事情發生後，店家一開始承諾會賠償，但之後2次談判，第1次建議現金2000令吉及1000令吉的火鍋餐券，第2次提議賠償現金3000令吉及1000令吉的火鍋餐券。然而，光是他的醫藥費就已經3萬令吉，加上1個月無法上學的學費約1萬令吉，還有其他家人的醫療費及精神損失費，最後他們求償8萬令吉，並已發出律師函，將進行民事索賠，以討回公道。

丘漢琛表示，這次的遭遇讓他們一家對需要用固體酒精的餐廳都產生心理創傷，他也希望透過自己的遭遇，讓民眾謹慎小心，不要成為下一個受害者，也望通過民眾力量為自身討回公道。

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