現年68歲的香港知名男星成龍，出道多年曾拍攝過無數影視作品，並以電影《功夫夢》、《尖峰時刻》、《西域威龍》等好萊塢大片，成功進軍國際，成為家喻戶曉的武打巨星。而近幾年將事業重心轉往大陸發展的他，在近日播出的技競演綜藝節目《無限超越班》中，卻自爆當年因為1個原因放棄美國市場，讓眾人相當吃驚。

成龍近日與浙江衛視與TVB合作，推出技競演綜藝節目《無限超越班》，並在節目中擔任節目召集人，並找來了佘詩曼、爾冬陞、惠英紅、吳鎮宇等人擔任點評導師。在節目播出的首集中，成龍也大方地與學員們分享自身的演藝經歷，透露自己當年前往美國發展時其實英文並不好，單一句簡單的英文台詞，他就練了1個月才說出標準的美國口音，但觀眾只注意他的發音，卻忽略掉他專業武打動作，無奈之下他只好放棄美國市場。

成龍在節目中也重現電影《新警察故事》的情節，更親自示範動作要每位學員「每次要練500拳，要打4組」，因為當年他就是這樣苦練而成，只是沒想到卻敗在英文口音頻頻NG，讓他至今仍感到相當挫折；而過去有不少人對於他回流大陸市場拍戲、上節目眾說紛紜，如今也解開大眾的疑惑。另外，針對外界一直拿他與過去的李小龍比較，成龍也霸氣表示「很多人拿我跟李小龍比，說我是李小龍第2，但我不可能跟他比，我們不要做第1，我們要做唯一。」