過年期間許多人在初二和父、母回娘家吃飯、聚餐，然而有女子回到外公、外婆家時，在餐桌上遭姨丈伸手拉起頭髮，並觸碰靠近肩帶的背部肌膚，並且貼她的肉，讓她感到噁心、不舒服，並且將手機大力摔在桌上，但這舉動卻被姨丈反斥責「怎麼可以沒禮貌」、「大人覺得小孩很可愛摸一下沒關係」，她氣得衝出門報警並提告。

依據判決書記載，一名女子和家人，於109年過年期間和父母親回娘家，到外公、外婆家吃飯、聚餐，豈料她在餐桌上時，頭髮遭姨丈輕輕拉起，並且阿強用手觸碰她的背部，也捏她的肉，讓她感到不舒服，因此，很用力將手機摔在桌上表示噁心、不舒服，並且事後報警提告。

全案審理時，女子姊姊提到當天只有她和妹妹在餐桌上聊天，但姨丈走到妹妹身後，並伸手摸妹妹的肩膀，有看到姨丈的手伸過來放在妹妹的背部位置，但看不到撫摸的方式，當時妹妹一被摸就跳起來，很激動地用手機拍桌，並站起來向外婆告狀，但是卻被姨丈斥責「怎麼可以這樣沒禮貌對長輩」、「大人覺得小孩很可愛摸一下沒關係」，事發後，妹妹說感覺被摸到後面肩帶部分，當其他人都在別處，應該只有她看到。

女子媽媽表示，當時與母親和妹妹在廚房，有聽見東西摔落的很大聲音，她就聽到妹婿說「脾氣這麼大，動不動就摔手機」，她去客廳看到女兒(該女子)情緒很激動離開家。

女子外公在一審時，提到他剛好從房間出來，女婿剛好從浴室出來，他當時站在那邊，孫女(該女子)坐的地方，他看的清楚，女婿要去摸孫女會有停頓，且其手、肩膀都會有移動，但女婿都沒有，就像平常一樣慢慢走過去；另外，女子父親在一審時，指出他和岳父在客廳看電視，岳父坐在左手邊等，與其女子外公證述並不相符。

且女子父親本次證稱「我當時目光沒在那邊，我在看電視，聽到手機的聲音很大聲響，我就轉過去」，且是聽到摔手機的聲音，才看向餐桌，並沒有看到女兒和妹婿的互動，而女子外公也表示沒有看到誰的手機掉下去，只有聽到掉下去的聲音，因此，2人當時應該沒有看見發生什麼事情。

法官認定男子伸手在姪女頭髮與頸部間拉起頭髮，並撫摸姪女靠近肩帶位置之背部，以及捏其背部肌膚，已破壞姪女所享有有關於性、性別，及與性有關的寧靜及不受干擾的平和狀態，男子不尊重他人身體自主權利，竟趁姪女不及抗拒之際，對其性騷擾行為，任意侵犯其身體自主權，造成姪女心理之不安全感，所為實屬可議，對其上訴為無理由，應予駁回。