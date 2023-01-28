中國電動汽車龍頭比亞迪（BYD）2023年正式進入日本市場，中國製電動車能否被日本消費者接受引發關注，日本經濟新聞記者試駕比亞迪預定在日本推出的4門轎車「海豹（SEAL）」，稱讚車體的穩定性很高、靜音以及加速性能出色等3大優點。

日經中文網以「日經記者試駕比亞迪海豹後這樣評價」為題撰文指出，記者試駕比亞迪「海豹」700km長續航版，稱讚其電動車特有的穩定、靜音、加速性能完全淩駕於傳統汽油車，對於不敢大膽轉向電動車的日本車企來說，將成為一大威脅。

首先是比亞迪「海豹」車體的穩定性很高，而且行駛過程中幾乎聽不到馬達的噪聲和振動，最後則是加速能力出色，該記者試駕的長續航版百公里加速時間為5.9秒。

但報導也提到，天氣過熱或過冷將影響續航力仍是一大問題，此外，比亞迪在國外也還沒建立起品牌形象，仍缺乏品牌號召力。

研究公司MarkLines數據則顯示，預計2022年中國製造商占全球純電動汽車銷量的40%，美國和歐洲製造商則分別占30%和20%，日本製造商占不到5%。報導示警，日本電動車占佔全球銷量的5%，如果繼續堅持發展混合動力車，過分關注日本市場、誤判全球趨勢，可能會失去競爭力。